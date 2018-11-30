Тренер сборной Испании: "Благодаря Мозгову я изменил теорию баскетбола"

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло заявил, что российский центровой Тимофей Мозгов помог ему изменить теорию баскетбола. Итальянский специалист с 2008 по 2010 год работал с россиянином в "Химках"​.

– Мне приятно периодически видеть Тимофея на играх НБА, - цитируют "Известия" . Расскажу одну историю. Благодаря Мозгову я изменил теорию игры. Мы первыми начали использовать так называемый испанский пик-н-ролл, задействуя атакующие возможности Антона Покрашова, Виталия Фридзона и Тимофея Мозгова. Мне приятно, что многие тренеры в мире используют эту наработку в своей работе.

Что касается его перспектив в НБА, то сейчас ситуация не самая радужная. Он вряд ли будет получать много игрового времени в "Орландо", но в целом он может быть доволен своей карьерой.