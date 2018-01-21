Тренер "Пренай" - о Ламело Болле: "Этого маленького бурундука невозможно контролировать"

Главный тренер литовского клуба "Пренай" Виргиниус Шешкус дал прозвище младшему сыну семьи Боллов – Ламело и отметил, что оба игрока не привыкли к тяжелым тренировкам.

– Когда я смотрю за их тренировками, видно, что они выделяются, – цитирует USA Today Sports Шешкуса. – Особенно Ламело. Но невозможно контролировать этого маленького бурундука. Ты говоришь ему: "не делай дальних бросков", и знаете, что он делает дальше? Делает дальний бросок. Они привыкли это делать, и не привыкли к тяжелым тренировкам. Нужно давать из 100 процентов нагрузки.