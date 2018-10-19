Тренер "Эфеса": "Балбай - не специалист по трехочковым"

Главный тренер "Эфеса" Эргин Атаман сказал, что перед последней атакой в матче Евролиги с "Химками" хотел убрать с площадки Догуша Балбая, забившего решающий трехочковый, и отметил, что был уже почти уверен в победе соперника.

- Согласен с коллегой, что игра получилась очень странной, - сказал Атаман. - Мы доминировали на протяжении 33 минут, но затем Швед начал бросать и попал все, что промазал на протяжении всего матча. "Химки" были очень близки к победе. Но и концовка вышла странной - мы выиграли благодаря трехочковому на последней секунде, после того как соперники не попали штрафные.

В целом, я доволен командой. Мы играли идеально, если не считать последние семь минут - здорово защищались, остановили Шведа, у которого было не так много шансов. Пожалуй, не лучшим образом сыграл Мичич, допустивший много ошибок. В какой-то момент мы запаниковали, начали промахиваться, но в конце концов, нам повезло. Думаю, мы играли лучше, чем "Химки", но до последнего я думал, что они победят.

- Какой был план на последнюю атаку?

- Я не сумел взять тайм-аут, потому что Крокер не попал штрафной. Был готов заменить сделавшего в итоге победный бросок Балбая, но передумал после первого промаха соперника, потому что наш капитан очень быстрый. Он и Ларкин здорово играют в прорывах. Для этого я говорил им прорываться на позицию для броска. Честно говоря, Балбай не специалист по трехочковым, это едва ли не самый слабый компонент его игры. Но на этот раз он попал. (Антон Бабошин)

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