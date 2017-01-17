Томпсон вернулся в "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с форвардом Джоном Томпсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца сезона-2017/18. Ранее баскетболист уже выступал за нижегородцев с 2012 по 2014 год. Текущий сезон он начинал в составе АЕКа из Ларнаки, а затем подписал краткосрочный контракт с израильским "Хапоэлем", в составе которого он набирал в среднем 5,2 очка, 2,8 подбора, 0,5 передачи.

– Я рад вернуться в "Нижний Новгород" и надеюсь, что смогу быть полезен команде, - отметил Томпсон. - К сожалению, я не смогу играть в Еврокубке, но в Единой Лиге ВТБ постараюсь сделать все возможное, чтобы привести БК "НН" к успеху. У меня остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в составе нижегородского клуба, хочется верить, что болельщики меня тоже не забыли.