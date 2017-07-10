Тимофей Мозгов: "Становиться тренером у меня совсем нет желания"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов подчеркнул в интервью "Известиям", что не планирует в будущем работать тренером. По словам новичка "Бруклина", это неблагодарная профессия.

– Вы готовы по окончании карьеры стать баскетбольным тренером или агентом?

– Насчет агентской деятельности пока не хочу загадывать, но становиться тренером у меня совсем нет желания. Тренер и учитель – две самые неблагодарные профессии. Эти люди очень много отдают своему делу, а взамен не получают ничего. Если тренер ничего не выиграл, то он проиграл. Это очень сложно морально и психологически.

– А вы бы хотели, чтобы ваш сын занялся баскетболом?

– Да, я бы хотел, чтобы он пошел по моим стопам. Надеюсь, ему будет интересен баскетбол – вот его я точно буду тренировать. Но индивидуальные тренировки – это совсем другая история.