Тимофей Мозгов: "Представлять свою страну – это на самом деле уникальная вещь"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов, вызванный в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира, рассказал, что для него значит играть за свою страну. Тренировочный сбор пройдет с 19 по 24 июня.

- Я играю за национальную команду много лет, и мне это нравится, - цитирует официальный сайт ФИБА Мозгова. - Мне нравится играть вместе с моими друзьями, соотечественниками и надевать майку сборной России. Игры за национальную сборную очень отличаются от тех, которые проводишь в НБА или где-либо еще. Речь идет о том, чтобы представлять и прославлять свою страну. На самом деле это уникальная вещь. Для начала нашей задачей будет квалифицироваться на чемпионат мира. Путь на него длинный. Нам нужно выиграть много матчей, но наша цель – оказаться на мировом первенстве.

После четырех туров отборочного этапа россияне с двумя победами и двумя поражениями занимают второе место в группе Е. Следующие матчи Россия проведет с Бельгией (29 июня) и Францией (2 июля).