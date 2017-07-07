Тимофей Мозгов: "На Евробаскете сильной стороной сборной России будет командное нападение"

Центровой "Бруклина" и сборной России Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евробаскете, который пройдет с 31 августа по 15 сентября. Игрок признался, что не очень хорошо знает соперников по группе - Великобританию, Сербию, Латвию, Турциею и Бельгию.

- На что наша сборная может рассчитывать на чемпионате Европы?

- Это выяснится в процессе подготовки. По именам игроков, которые приедут в команду, по их уровню мы очень сильны. Но как их соберут воедино, как поедет эта машина, вот вопрос.

- Каковы главные козыри нынешней национальной команды?

- В принципе, нужно просто выходить на площадку и выигрывать матчи. Если мы все правильно сделаем, то сможем играть в быстрый агрессивный баскетбол, хорошо двигать мяч. Думаю, нашей сильной стороной будет нападение, именно командное. Что касается защиты, то у нас полсостава очень хороших личных опекунов. Это может дать нам преимущество, если соперники начнут играть в персональный баскетбол.

- Знакомы с нашими главными соперниками по группе – сборными Турции, Сербии и Латвии?

- Честно говоря, не очень хорошо. Многое будет зависеть от того, кто из игроков приедет на турнир. Понятно, что у Сербии хорошая школа, и не важно, какой у них состав - команда все равно будет показывать высокий уровень. Про Турцию мне сложно что-то сказать. Латвия всегда была командой, которая много бежала и бросала. И доставляла много неудобств сопернику. А сейчас с Порзингисом они будут намного сильнее.

- Нынешний Евробаскет пройдет сразу в четырех странах. То, что мы поедем в Турцию, - хороший вариант?

- Турция, наверное, лучше, чем Финляндия, и точно лучше, чем Румыния, при всем уважении к этим странам. Но если бы спросили меня, куда поехать, я бы выбрал Израиль.

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