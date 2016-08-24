Тимофей Мозгов: "Кириленко уже год у руля? Дальше все будет отлично"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов после победы над сборной Финляндии (80:62) в товарищеском матче подчеркнул, что команда неуверенно начала эту встречу. Также игрок "Лейкерс" подчеркнул, что положительно относится к переизбранию Андрея Кириленко на пост главы РФБ.

– Как вам игра?

– Серега (Карасев. – Прим. "СЭ") все сказал. Начали неуверенно. Много промазали. Во второй половине агрессивно начали защищаться, лучше двигать мяч в нападении.

– Удалась ли генеральная репетиция перед Боснией?

– Думаю, да. Тренер на собрании сказал, что мы готовы. Ждем Перми. Я так давно не играл в России, что для меня любой город и матч в нем – как родные.

– Финны во второй половине совсем развалились...

– Соперников не я выбирал, с кем репетировать.

– Как относитесь к переизбранию Кирилленко на пост президента РФБ?

– Положительно. Его взгляд на вещи, он такой... не советский, а достаточно молодежный. Он ко всему подходит с энергией и своим стилем. Андрюха уже год был у руля? Мне кажется, все будет отлично!