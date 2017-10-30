Светлана Абросимова стала генеральным менеджером женской сборной России

Чемпионка НБА, бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова стала новым генеральным менеджером женской сборной России, сообщает официальный сайт РФБ.

Кроме того, новый главный тренер сборной Олаф Ланге определился со штабом команды. В него вошли Дмитрий Шумихин (новосибирское "Динамо"), Владан Чубрич ("Спарта&К"), который был в предыдущем тренерском штабе, а также завершившая карьеру игрока бывшая нападающая сборной России Анна Петракова.

Продолжат работу в национальной команде тренер-скаут Денис Кандалов, тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач Забида Магомедова и физиотерапевт Валерий Заручевский. Кроме того, в штаб вошел физиотерапевт Артур Сурджан.