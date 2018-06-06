Станислав Еремин: "Обрадович — сильный тренер, который, безусловно, еще может прибавить"

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Еремин прокомментировал решение руководства "Локомотива" продолжить сотрудничество с главным тренером Сашей Обрадовичем. Специалист должен готовить команду к новому сезону.

- Обрадович – сильный тренер, который, безусловно, еще может прибавить, – цитируют "Известия" Еремина. – В нынешнем сезоне "Локо" здорово провел первую часть сезона, но в какой-то момент от команды отвернулась удача, а ведущие игроки получили повреждения в самый ответственный момент. Так бывает. Теперь руководству "Локо" важно разобрать ошибки, которые были допущены тренером при комплектовании команды, отсечь "балласт" и попытаться усилить слабые позиции качественными исполнителями. Что касается выбора в пользу Обрадовича, то это – выбор руководства "Локомотива". Обсуждать его нет смысла. Хотя мне бы хотелось, чтобы в наших топ-клубах работали российские специалисты. Без клубной работы сейчас главный тренер сборной Сергей Базаревич, а Евгений Пашутин близок к подписанию контракта с "Канту". Не думаю, что это лучший вариант для него.