Станцию метро "ЦСКА" украсит фигура Виктора Хряпы

Частью оформления станции метро "ЦСКА" на Ходынском поле, которую планируется открыть уже в декабре этого года, станут фигуры спортсменов-армейцев.

Чести стать прообразом для фигуры баскетболиста и представлять баскетбольный ЦСКА удостоился двукратный чемпион Евролиги, многократный чемпион России и Единой лиги ВТБ в составе красно-синих, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр со сборной России Виктор Хряпа.

"ЦСКА" – строящаяся станция Третьего пересадочного контура Московского метрополитена. Планируется, что станция откроется в составе первой очереди линии в декабре 2016 года.