Стала известна сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Стали известны пары, которые сыграют в плей-офф.
В восьмерку лучших пробились ЦСКА, УНИКС, "Локомотив", "Зенит", "Автодор", "Химки", "Нижний Новгород" и ВЭФ.
в 1/4 финала сыграют следующие пары: ЦСКА – ВЭФ, УНИКС – "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" – "Химки" и "Зенит" – "Автодор". Плей-офф стартует 23-го мая матчами в Казани и Краснодаре.
Победители пар выходят в "Финал четырех", который пройдет 8-10 июня в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец".
Дополнительная информация
http://www.vtb-league.com/ru/news/izvestny-vse-uchastniki-i-setka-plej-off/
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Нижний Новгород (Баскетбол)
- Зенит СПб (баскетбол)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- УНИКС
- ВЭФ
- Автодор (Баскетбол)
makszhernov78
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