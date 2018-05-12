22:10 | Баскетбол

Стала известна сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

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Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Стали известны пары, которые сыграют в плей-офф.

В восьмерку лучших пробились ЦСКА, УНИКС, "Локомотив", "Зенит", "Автодор", "Химки", "Нижний Новгород" и ВЭФ.

в 1/4 финала сыграют следующие пары: ЦСКА – ВЭФ, УНИКС – "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" – "Химки" и "Зенит" – "Автодор". Плей-офф стартует 23-го мая матчами в Казани и Краснодаре.

Победители пар выходят в "Финал четырех", который пройдет 8-10 июня в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/izvestny-vse-uchastniki-i-setka-plej-off/

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