Стала известна сетка плей-офф Единой лиги ВТБ

Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Стали известны пары, которые сыграют в плей-офф.

В восьмерку лучших пробились ЦСКА, УНИКС, "Локомотив", "Зенит", "Автодор", "Химки", "Нижний Новгород" и ВЭФ.

в 1/4 финала сыграют следующие пары: ЦСКА – ВЭФ, УНИКС – "Нижний Новгород", "Локомотив-Кубань" – "Химки" и "Зенит" – "Автодор". Плей-офф стартует 23-го мая матчами в Казани и Краснодаре.

Победители пар выходят в "Финал четырех", который пройдет 8-10 июня в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец".