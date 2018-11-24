Швед и Боломбой могут сыграть за сборную России 3 декабря в Химках

Сборная России по баскетболу проведет два матча квалификации к ЧМ-2019 - 30 ноября в Финляндии и 3 декабря в Химках против Чехии.
Как информирует официальный сайт "Химок", подмосковный клуб отпустит форварда Петра Губанова на оба матча, а защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Зубкова - на игру с Чехией, которая пройдет на арене подмосковного клуба 3 декабря.
Напомним, что натурализованный в ноябре центровой ЦСКА Джоэл Боломбой также вызван в национальную команду России для участия в матчах квалификации. (Игорь Барышев)
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