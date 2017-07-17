Серхио Родригес: "Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня"

Новичок ЦСКА Серхио Родригес признался, что воодушевлен переходом в московский клуб. Он подписал с армейцами контракт по схеме "2+1".

– Счастлив и восхищен новым этапом в жизни, – цитирует официальный сайт ЦСКА Родригеса. – Играть за столь важную команду как ЦСКА – это большой вызов. Этот вызов настолько важен, что я принимаю его с огромным рвением. Приезжаю, чтобы отдать всего себя и сражаться за титулы в каждом из турниров. Жизнь в Москве будет прекрасным личным опытом для меня и моей семьи, шансом познакомиться с российской культурой.