Сергей Карасев: "Сборная России перегорела в начале матча с Финляндией"

Защитник сборной России Сергей Карасев после победы над сборной Финляндии (80:62) в товарищеском матче подчеркнул, что в начале встречи команда перегорела. По словам Карасева, после большого перерыва у соперника посыпалась защита, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Как вам в Питере игралось?

– Поддержка – замечательная, – подчеркнул Карасев. – Все здорово. Сегодня, может, немного перегорели в начале, а потом все пошло. Во второй половине начали обострять, а потом у них посыпалась защита.

– Как относитесь к тому, что отборочные матчи к Евробаскету будете играть в Перми и Краснодаре?

– Это здорово. Для популяризации надо играть не только в Москве или Питере. Тем более, я знаю, как болеют и любят баскетбол в Перми, где играл отец.

– Кириленко поздравили с переизбранием на пост президента РФБ?

– Не успел. Говорю сейчас: официально поздравляю вас, Андрей Геннадиевич...