Сергей Карасев: "Поедем на отборочный матч ЧМ во Францию исключительно за победой"

Форвард сборной России Сергей Карасев считает, что отборочный матч чемпионата-2019 против команды Франции получится тяжелым. Игра состоится 23 февраля в Страсбурге.

- Безусловно, матч на выезде с французами будет тяжелым, - цитирует "Р-Спорт". - Они тоже будут играть без ряда лидеров, мы окажемся в равных условиях. Поедем только за победой, - сказал Карасев журналистам. – Сергей Валерьевич Базаревич спросил меня, готов ли я к матчам сборной. Я ответил: "Конечно, готов!". Хочется отобраться на чемпионат мира. Будем прикладывать все усилия для этого. У всех ребят будет одна роль. Кто-то будет играть больше, кто-то меньше, но большой разницы не будет.