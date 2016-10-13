Сергей Карасев: "Никаких конфликтов с тренером не будет"

Форвард "Зенита" Сергей Карасев после победы в еврокубковом матче над "Баварией" (80:77) в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда совершала слишком много потерь при игре "один в один". По словам россиянина, он спокойно воспринимает критику со стороны главного тренера Василия Карасева, который также является его отцом.

– Начало получилось отличное. Что случилось потом?

– Скатились на не свою игру. Слишком много играли один на один, совершали ненужные потери. В защите отыграли так, как надо, но небольшие глупые ошибки все-таки допускали. Самое главное то, что мы одержали победу над хорошим соперником. Будем исправлять недочеты и побеждать увереннее.

– Мы наконец увидели вживую, как вы получаете от тренера больше всех.

– Это нормально, к этому я готов. Для меня это новый вызов в карьере, новая ступень. Все, что говорит тренер, воспринимаю совершенно нормально, все по делу, никаких конфликтов быть не может и не должно. Все очень адекватно.

– Уже пора спрашивать о разнице между европейским баскетболом и американским?

– Если ты играешь в баскетбол и получаешь от него удовольствие – разницы совершенно никакой нет. Самое главное – играть в свой баскетбол и быть агрессивным на паркете.

– Вы играли в новом зале. Как вам "Юбилейный"?

– Я на "СИБУРе" не играл, один раз всего за сборную. "Юбилейный" – очень уютный, сделали все достаточно симпатично. Если будет столько же зрителей, сколько было в прошлом сезоне, – постоянно будет аншлаг. В такой атмосфере играть очень приятно. Спасибо болельщикам, это и их победа в том числе.

– 90 процентов спортивных событий в "Юбилейном" здесь связано со льдом.

– Это не чувствуется. Если было бы холодно – возможно, а так – нет. Температура была комфортная. Думаю, мы принесем в "Юбилейный" частичку баскетбола.