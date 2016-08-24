Сергей Базаревич: "Тяжело играть с одним соперником два раза подряд"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над сборной Финляндии (80:62) подчеркнул, что по началу встречи команда не могла показать свой лучший баскетбол, потому что думала не о том. По словам Базаревича, в квалификации к Евробаскету-2017 он будет ратировать состав, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Тяжело играть с одним соперником два раза подряд, – подчеркнул Базаревич. – Были слегка не готовы к атмосфере домашней игры. Отсюда такое начало – немного занервничали. Так хотелось себя показать, что не все забили – не о том думали. Когда успокоились и все наладили, все встало на свои места. Надеюсь, продолжим в том же духе.

– Что скажете о потере Фридзона и Шведа?

– Виталик – уникальный человек. Каждый день доктору звонит – надеется восстановиться как можно быстрее. Посмотрим.

– Что скажет о соперниках по квалификации к Евробаскету-2017?

– У Боснии на отдельных позициях гораздо больше талантов. Но скамейка не глубокая. Это индивидуальный стиль игры. Хорошо, что последнюю тренировочную игру сыграли сейчас дома, почувствовали домашнюю атмосферу. Зал ждет, что ты с первых минут будешь выигрывать, но потом легкое разочарование наступает... Хороший опыт!

– Знаете, кто будет 13-м лишним?

– Не хочу на этом зацикливаться и делать из этого шоу. Будем ратировать состав. Те, кто тренировались, все заслуживают быть в составе. Это – будущее сборной. Они должны быть в этой атмосфере.

– Вас не огорчило, что финны во второй половине развалились и не дали толком что-то отработать с сопротивлением перед Боснией?

– На самом деле они не так уж плохо играют. Хотелось, конечно, соперника посильнее, но что получилось, то получилось.