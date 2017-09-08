Сергей Базаревич: "Недоволен игрой Мозгова против сборной Великобритании"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что в игре центрового Тимофея Мозгова не было собранности в заключительном матче группового турнира Евробаскета-2017. Он также добавил, что попытки завершить атаки данками и аллей-упами не приводят ни к чему хорошему.

- Я не был доволен Мозговым сегодня, потому что в его действиях не было собранности. Может, ему время не подходит, - сказал в интервью РФБ ТВ Базаревич. - Попытки завершить данками и аллей-упами, мне кажется, к хорошему не приводят. А энергии, чтобы завершить это "с мясом", почему-то не было.

Сборная России, которая стала третьей в группе D, в первом раунде плей-офф сыграет против Хорватии. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Хорватский заслон для России