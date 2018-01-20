Сергей Базаревич: "Не могу влиять на приезд Шведа, Курбанова и Воронцевича в сборную"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил надежду, что защитник "Химок" Алексей Швед и баскетболисты ЦСКА Никита Курбанов и Андрей Воронцевич приедут в расположение национальной команды на отборочные матчи Кубка мира-2019. Ранее все три игрока не сыграли за сборную России в ноябрьских матчах отбора на Кубок мира-2019 из-за конфликта календарей ФИБА и Евролиги.

- Я не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет, - цитирует "Р-Спорт" Базаревича. - Я не могу влиять на эту ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут игроков, которых мы хотим, то есть оптимальный состав хотелось бы.

В этом списке из 15 человек, в принципе, все те, кого мы и хотим видеть в команде сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу, все неплохо. Надеюсь, что все так и будут в итоге в строю и здоровы.