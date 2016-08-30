Сергей Базаревич: "Надеемся на активную поддержку болельщиков в матче с Боснией и Герцеговиной"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии стартового матча отборочного турнира Евробаскета-2017 против Боснии и Герцеговины подчеркнул, что предстоящая встреча будет непростой для россиян. По словам Базаревича, он рассчитывает на победу.

- Мы надеемся, что на матче 31 августа будет хорошая поддержка и рассчитываем на победу, - цитирует пресс-служба пермской "Пармы" Базаревича. - Первая игра, любой соперник серьезный. У сборной Боснии и Герцеговины есть хорошие игроки: Гордич основной разыгрывающий, Киканович, Нуркич, который играет в НБА и неплохо себя проявляет. У боснийцев сильная передняя линия, которой они набирали много очков в товарищеских матчах. Дамир Мулаомерович был великим игроком, прививает команде стиль, поэтому игра не будет легкой. Мы помним "Молот", рады вернуться в Пермь после продолжительного перерыва, надеемся, что будет не очень холодно.