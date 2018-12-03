Сергей Базаревич: "Боломбой начал даже слишком хорошо"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после уверенной победы над Чехией в отборочном турнире Кубка мира-2019 рассказал, что привнесло в команду приглашение Джоэла Боломбоя, и поделился впечатлениями от встречи.

– Начали опять не очень, мазали открытые броски, почему – не знаю. Надо сказать, что выход Боломбоя придал нам энергии. Когда он после первого выхода садился на скамейку, я ему даже сказал, что это слишком хорошо, мы такого не ожидали, можно и не так здорово (улыбается). Ну и Хвостов – сам удачно попадал, и грамотно распорядился тем, что у нас было в багаже. А потом игра у всех пошла.

– Что изменилось с появлением в команде Боломбоя?

– Мы оказались в достаточно необычной ситуации в связи с приходом Джоэля, и это чувствовалось. Например, на тренировках мы привыкли говорить по-русски, а теперь пришлось какие-то инструкции ему переводить, пусть он немного и понимает. Были небольшие волнения по этому поводу, ведь когда слишком много думаешь, не делаешь вещи на автомате. У нас большой список комбинаций, как "Война и мир", поэтому мы попытались ограничить некоторые взаимодействия, чтобы Боломбой в них не потерялся. Частично это удалось, частично – нет. (Антон Бабошин)