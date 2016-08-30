01:24 | БАСКЕТБОЛ

Сергей Антонов: "К матч с Боснией и Герцеговиной готовы на все сто процентов"

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Баскетболист Сергей Антонов подчеркнул, что сборная России на сто процентов готова к предстоящему матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2017 против Боснии и Герцеговины. По словам Антонова, тренировочный процесс был построен так, чтобы игроки подошли к матчу на пике формы.

 - Сборная готова на все 100%, мы уже полтора месяца тренируемся, - цитирует пресс-служюа "Пармы" Антонова. - Тренировочный процесс был построен таким образом, чтобы к первой официальной игре мы подошли на нашем максимуме. До матча у нас будет время погулять по городу, я думаю, что мы проведем его с пользой. Все ребята хотят посетить главную известную надпись города "Счастье не за горами". Мы постараемся с ребятами провести такое мероприятие, чтобы еще более сплотиться перед первым домашним и, пожалуй, самым важным матчем в этой серии.

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