Сценарист "Движения вверх": "Обида родственников Кондрашина и Белова мне понятна"

Сценарист "Движения вверх" Николай Куликов в интервью "СЭ" отметил, что хорошо относится к оживленной полемике вокруг фильма. Он также добавил, что понимает обиду родственников Владимира Кондрашина и Александра Белова.

– Готовы ли были к оживленной полемике вокруг фильма?

– Отношусь к этому хорошо. Какое еще произведение искусства вызвало настолько неоднозначную реакцию? Ну, например, Библия (улыбается), – сказал Куликов. – Мне приятно, что столько разных мнений. Если говорить о чисто спортивных моментах – пишут, что в 70-е не было данков, не та форма, не такие кроссовки. Но мне, честно говоря, все равно. Если люди ходят в кино именно за этим, то они не по адресу. На кроссовки надо смотреть на стадионе – там все правильно одеты и правильно забивают. Мы делали аттракцион, а для этого хороши все средства.

– Тот же Едешко пару лет назад в интервью "СЭ" скептически относился к идее съемок фильма. Как вам кажется, что его переубедило?

– Хороший сценарий (смеется). Когда фильм уже вышел, всем кажется, что создателям было очень легко. А для самих участников событий, как Едешко, поначалу было совсем неочевидно, что из этого можно сделать хорошее кино. И только после определенной работы, проделанной сценаристами, продюсерами, режиссером, становится понятно, что может получиться в результате. Когда проект "обрастает мясом". К сожалению, очень немногие могут быть визионерами – заглянуть в будущее и поверить в результат. Я же сначала тоже отказался.

– А вот вдовы Владимира Кондрашина и Александра Белова даже пытались запретить прокат фильма.

– Обижаться на них было бы глупо – ведь это мы про их родственников делали кино. Они с этими людьми прожили жизнь и знают их гораздо лучше и тоньше, чем какой-то сценарист Куликов. Мы для них чужие люди, а память о родных жива. И вот тут приходим мы, и всю эту долгую историю – оп, и сворачиваем в два с небольшим часа. Конечно, этот аттракцион не похож на их жизнь. И реальные люди гораздо многограннее, чем показано в кино. Но когда мы снимаем кино, то должны идти на разные хитрости, чтобы сделать его более увлекательным. Это просто два разных языка, на которых мы разговариваем – у них язык любви, родственных связей, а у нас язык драмы. Можно сделать документальный фильм, но на него в кино никто не пойдет.

– Вдова Белова упоминала, что создатели снимаемого сейчас фильма о Льве Яшине постоянно консультируются с его супругой, по самым разным вопросам вплоть до подбора актеров.

– Могу только посочувствовать продюсеру, который работает на таких условиях. Кинопроизводство требует другого подхода. Мы делаем развлечение, которое воспевает этих героев, тут важнее эмоции зрителей. Если бы мы стали утверждать какие-то кинематографические вопросы с родственниками, фильм был бы слабее, это я вам точно говорю. Но обида родственников мне по-человечески понятна. (Антон БАБОШИН)

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