Сценарист "Движения вверх": "Никто не думал, что у нас получится хит такого уровня"

Сценарист "Движения вверх" Николай Куликов в интервью "СЭ" отметил, что не ожидал, что фильм станет самым кассовым в истории российского кино. Он также добавил, что невозможно выделить один фактор, который особо зацепил аудиторию.

Напомним, что "Движение вверх" посвящен победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72.

– "Движение вверх" официально стало самым кассовым фильмом в истории российского кино…

– Справедливости ради стоит заметить, что в долларах, например, "Сталинград" и продолжение "Иронии судьбы" собрали больше, – сказал Куликов. – Нам нужно еще поработать, но мы к ним приближаемся. Остались коронные три секунды.

– Ожидали ли такого успеха, работая над сценарием?

– Конечно, нет. Уверен, что даже продюсеры не ожидали. Помню, когда все только начиналось, мы с Леонидом Эмильевичем Верещагиным говорили, что такие фильмы, как "Легенда №17" случаются раз в жизни, а у некоторых и не случаются вовсе. И мы думали – классно, что у нас такое уже было, теперь нужно просто продолжать хорошо делать свое дело. Когда была защита проекта в Фонде кино, ожидаемые сборы указывали в районе 500 миллионов рублей, это два-три миллиона зрителей. Потому что баскетбол – не самая российская игра, не в каждом дворе в него гоняют. Так что мы просто хотели сделать хорошее кино. А то, что получится хит такого уровня – никто не думал, это точно.

– Чем фильм зацепил аудиторию?

– Честно – не знаю. Мне кажется, что у нас в кино давно не было стремительной истории с яркими персонажами, которые идут к победе с такими высокими ставками. Но это не единственная причина. Кто-то говорит, что прокат пришелся на удобные даты. Но ведь праздники прошли, а многие люди идут по второму и третьему разу. Значит, в "Движении" есть эмоции и переживания, которые им нужны. Люди видят новые лица, живых людей, у них есть ощущение победы и праздника. Слишком много факторов, чтобы выделить какой-то один. (Антон БАБОШИН)

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