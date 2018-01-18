Сценарист "Движения вверх": "Наш режиссер смотрел финальный матч Олимпиады-1972 квадриллиард раз, он им жил"

Сценарист "Движения вверх" Николай Куликов в интервью "СЭ" рассказал, что только один раз смотрел финальный матч Олимпиады 1972 года между сборными СССР и США. Он также добавил, что при написании сценария не разговаривал с участниками встречи.

Напомним, что "Движение вверх" посвящен победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72.

– С чего началась ваша история на этом проекте?

– После работы над "Легендой №17" и "Экипажем" Верещагин сказал: была ведь еще эта знаменитая победа, давай про нее кино сделаем. Я про нее что-то слышал, знал, что были те самые секунды, что там наши сначала не забили, что-то отмотали, а в итоге выиграли. Но не более. И я отказался, – рассказал Куликов. – Леонид Эмильевич начал работать с другим сценаристом. И как-то он звонит и говорит: а вот что еще в этой истории может быть крутого, помимо трех секунд. И начинает рассказывать. Я думаю: а-а, вот вы как хотите сделать. Ну, давайте – и еще кое-каких идей туда подкинул. Верещагин говорит: ну тогда пиши. И я очень быстро сделал первый вариант сценария.

– Сколько раз вы смотрели запись того самого матча?

– Один. Для меня люди, которые бегают по площадке – это что-то непонятное, подвижный иероглиф, который я не могу считать. Мне больше помогло подробное описание матча в книге Сергея Белова "Движение вверх". Там все расписано вплоть до секунд – кто что сделал, какую ошибку совершил, почему. И вот этот текст мне более понятен, чем собственно матч. Его я прочел даже не знаю сколько раз. Наверное, миллиард. А вот наш режиссер видел финал квадриллиард раз, он им жил. Как ни зайдешь к нему, он игру смотрит. Хотя саму ситуацию с тремя секундами я много раз пересматривал, потому что там много деталей, и нужно было их все уловить. Но это, скорее, не про спорт, а про людей, здесь уже понятнее.

– А с участниками встречи разговаривали?

– При написании сценария – нет. Не было потребности, все нужные источники были на руках – книга Сергея Белова, американская Stolen Glory – очень интересная, в которой подробно разобран матч и все факторы, которые привели к проигрышу США. Можно считать ее тенденциозной, но интересные мысли там есть. В общем, чтобы работать, мне помощи со стороны было не нужно. А вот уже на предварительном показе окончательной версии фильма я встретился с Едешко, и он оказался обалденным мужиком. Такой могучий позитивный дед – очень добрый, ручищи здоровые. Мне он очень понравился. (Антон БАБОШИН)

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