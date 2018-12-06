Сборная России – 11-я в рейтинге ФИБА, США возглавляет список

Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила мировой рейтинг национальных сборных после завершения матчей отборочного турнира чемпионата мира-2019. Сборная России поднялась в рейтинге на одну строчку – с 12-го на 11-е место с 508 очками, сообщает официальный твиттер ФИБА.
В последних двух играх сборная России одержала победы над Финляндией (77:75 ОТ) и Чехией (81:61). США с 783 баллами возглавляет рейтнг национальных команд
The FIBA World Ranking Men, presented by @Nike, has been updated! Check out https://t.co/CxEBjwF6Vh to see where your country ranks 🤔 pic.twitter.com/IZZfoRqwmf– FIBA (@FIBA) 6 декабря 2018 г.
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