Сборная России – 11-я в рейтинге ФИБА, США возглавляет список

Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила мировой рейтинг национальных сборных после завершения матчей отборочного турнира чемпионата мира-2019. Сборная России поднялась в рейтинге на одну строчку – с 12-го на 11-е место с 508 очками, сообщает официальный твиттер ФИБА.

В последних двух играх сборная России одержала победы над Финляндией (77:75 ОТ) и Чехией (81:61). США с 783 баллами возглавляет рейтнг национальных команд