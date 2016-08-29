Сборная Боснии и Герцеговины прибыла в Пермь

Сборная Боснии и Герцеговины прилетела в Пермь, где начнет подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы 2017 года со сборной России, сообщает пресс-служба пермской "Пармы". Матч национальных команд состоится в городе 31 августа.

– Мы приехали молодым составом, но будем стараться показать хороший матч, – сказал главный тренер балканской команды Дамир Мулаомерович. – Сборная России является фаворитом в этой встрече. Нам приходилось вместе играть с Сергеем Базаревичем. Он проявляет себя как хороший тренер, создал хорошую команду с молодыми талантливыми игроками, такими, как Мозгов, Карасев, Кулагин. Мы готовимся к тому, что легко не будет, так как у российской команды длинная скамейка игроков. Я ранее сам играл в Перми и знаком с пермской публикой. Эта атмосфера должна нас замотивировать.