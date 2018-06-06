Саша Обрадович продолжит руководить "Локомотивом"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович останется в клубе и в следующем сезоне. Из-за поражения команды в финале Еврокубка и четвертьфинале Единой лиги ВТБ краснодарцы третий год подряд не примут участия в самом престижном баскетбольном турнире Старого света – Евролиге.

- У Саши Обрадовича действующий контракт с клубом (соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20), – сообщили "Известиям" в клубе. – Тренер продолжает свою работу в штатном режиме.