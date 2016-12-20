Рыцари, Львы, Грифоны и другие. АСБ огласила бренды команд Студенческой лиги

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) взялась за активное продвижение брендов студенческих команд. В целях продвижения и информационного обеспечения чемпионата и его участников было принято решение использовать вместо аббревиатур университетов оригинальные и удобные для восприятия названия, которые есть у баскетбольных команд почти каждого вуза. В частности, в высшем дивизионе соревнований созданной в этом году мужской Студенческой лиги свои вузы представляют "Балтийские рыцари", "Грифоны", "Барсы", "Белые львы", "Спарта", "Стальные сердца" и другие.

– Мы видим, что в той же NCAA (студенческий чемпиона США. – Прим. "СЭ") каждый университет имеет собственный спортивный бренд, позволяющий транслировать определенный набор посылов и ценностей, – говорит исполнительный директор АСБ Сергей Крюков. – Аббревиатура CSPUP вряд ли сможет кого-то заинтересовать, но назовите команду "Мустанги" – и все сразу увидят здесь скорость, мощь, выносливость, любовь к свободе и неприятие авторитетов. То есть базовые идеи, способные "зацепить" зрителя, сформировать у него чувство эмоциональной вовлеченности. Особенно если этот зритель – студент вуза, его выпускник или потенциальный абитуриент. Мы начинаем движение по такому пути. Собственные бренды имеют все участники элитной Студенческой лиги ВТБ, все больше их становится среди команд других дивизионов. У нас играют "Балтийские рыцари", "Белые львы", "Спартанцы", "Грифоны" и многие другие. И это не просто названия. За каждым стоит понятная бренд-легенда с опорой на традиции вуза и региона, привлекательный графический образ и другие элементы фирменного стиля. Они используются на игровой форме, баннерах, афишах… Надеюсь, что совсем скоро мы будем играть в залах, оформленных в стилях команд. И с соответствующей раскраской паркета. Так формируется ощущение сопричастности к команде и университету, которое в дальнейшем будет сопровождать человека всю жизнь. Это и есть пресловутая корпоративная вузовская культура. Она тем более актуальна в регионах, где нет профессиональных баскетбольных клубов и студенческие команды, по сути, выступают в роли вершины баскетбольной пирамиды. Команды, которые с нашей помощью занялись продвижением своих брендов, видят результаты уже сейчас.

Список команд-участниц Студенческой лиги:

Академия спорта (ПГАФКСиТ, Казань), Балтийские рыцари (БФУ, Калининград), Барсы (РГЭУ-РИНХ, Ростов), Белые львы (БГТУ, Белгород), Гвардия (ТИУ, Тюмень), Грифоны (КГУ, Симферополь), Динамо (УралГУФК, Челябинск) МГАФК (МГАФК, Малаховка Московская область), МГУ (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва), Орлы (ОрелГУ, Орел), Планета-Университет (УГТУ, Ухта), Совы (ВятГУ, Киров), Спарта (КубГТУ, Краснодар), Стальные сердца (МГТУ, Магнитогорск), Уральский федеральный (УрФУ, Екатеринбург), Энергия (СамГТУ, Самара).