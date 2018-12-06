Российская Федерация Баскетбола проведет разбор инцидента с харасментом на матче в Барнауле

Департамент профессионального баскетбола РФБ приступил к изучению обстоятельств произошедшего во время матча второго дивизиона российской суперлиги и ожидает оценку случившегося эпизода, по запросу РФБ, всех вовлеченных сторон: баскетбольных клубов "АлтайБаскет" (Барнаул) и "Уфимец" (Уфа), а также непосредственных участников событий и очевидцев. Во время этой встречи капитан "Уфимца" Артем Исаков подошел к одной из черлидирш и прикоснулся к ее ягодице.

- РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида. Баскетбольный паркет - место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе. Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги, - говорится в заявлении организации. (Игорь Барышев)

Доросли до харасмента. Скандалит подвинутая за ягодицу черлидерша