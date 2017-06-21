Россиянки впервые выиграли Кубок мира по баскетболу 3 на 3

Женская сборная России впервые в своей истории стала победителем Кубка мира по баскетболу 3 на 3. В финале команда, в состав которой входят Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анастасия Логунова и Анна Лешковцева, обыграла Венгрию – 19:12. Бронзовые медали достались голландкам, одолевшим Украину (15:13).

Напомним, что баскетбол 3 на 3 вошел в программу Олимпиады-2020. До нынешнего года лучшим результатом россиянок было второе место на Кубке мира-2014 в Москве. Мужчины на нынешнем турнире выбыла на стадии четвертьфинала, не сумев обыграть Голландию (13:15).