Родман хочет организовать матч между КНДР и острова Гуам

Бывший баскетболист Деннис Родман хочет провести матч между КНДР и островами Гуам (американская территория, где расположены военные базы США – прим. "СЭ"). Он отметил, что такой матч можно организовать в Пекине в феврале следующего года.

– Я думаю, что будет хорошо, если весь мир увидит, что мы можем поладить, – цитирует Kyodo Родмана. – Эта игра могла бы помочь ослабить напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна. Гуам и Китай уже высказались за эту идею, осталось узнать у Ким Чен Ына его мнение.