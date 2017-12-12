Родман хочет организовать матч между КНДР и командой острова Гуам

Бывший баскетболист Деннис Родман хочет провести матч между КНДР и островами Гуам (американская территория, где расположены военные базы США – прим. "СЭ"). Он отметил, что такой матч можно организовать в Пекине в феврале следующего года.
– Я думаю, что будет хорошо, если весь мир увидит, что мы можем поладить, – цитирует Kyodo Родмана. – Эта игра могла бы помочь ослабить напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна. Гуам и Китай уже высказались за эту идею, осталось узнать у Ким Чен Ына его мнение.
echo2011
Почему бы со сборной Крыма не сыграть?
17:14
maxcds
круто. Родман - молодец.
17:10