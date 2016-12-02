РФБ проработает вопрос подачи заявки на проведение в России Кубка мира-2023

Члены исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) поручили руководству организации проработать вопрос о подаче заявок на проведение в России чемпионата Европы-2019 среди женских команд и Кубка мира-2023 среди мужчин, сообщает пресс-служба РФБ. Ранее стало известно, что Россия подаст заявку на проведение Кубка мира-2023. Страны-хозяйки турнира будут определены в конце 2017 года.

Также в ходе заседания исполкома РФБ был утвержден состав тренерского совета на сезон-2016/17 и старшие тренеры двух резервных сборных России (игроки в возрасте до 20 лет). Команду девушек возглавила Элен Шакирова, юношей – Захар Пашутин.



Кроме того, было принято решение направить в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) представление о включении в Зал славы ФИБА заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона-1988, чемпиона мира-1982, трехкратного чемпиона Европы Сергея Тараканова.