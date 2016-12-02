21:02 | БАСКЕТБОЛ

РФБ отправит запрос о включении Сергея Тараканова в Зал славы ФИБА

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Российская федерация баскетбола отправит представление о включении в Зал славы ФИБА Сергея Тараканова, сообщает пресс-служба организации. Большую часть своей карьеры он выступал за ЦСКА. Со сборной СССР Тараканов трижды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира-1982. Дважды выступал на Олимпиадах – в 1980 и 1988 годах. В первом случае Тараканов завоевал бронзу, а в Сеуле он стал олимпийским чемпионом.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/12/02/sostoyalos-zasedanie-ispolkoma-rfb-2/

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