22:12 | БАСКЕТБОЛ

"Реал" переиграл "Барселону" в баскетбольном класико

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В игре регулярного чемпионата Испании "Реал" в родных стенах оказался сильнее "Барселоны" – 76:75 (23:23, 24:13, 15:21, 14:18). Самыми результативными игроками встречи стали защитник столичной команды Серхио Льюль и форвард каталонцев Стратос Перпероглу, набравшие по 16 очков. Именно бросок Льюля с сиреной принес мадридцам победу.

После этой игры "Реал" занимает второе место в регулярном чемпионате, а "Барселона" располагается на шестой строчке.

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Материалы REN-TV

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