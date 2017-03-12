"Реал" переиграл "Барселону" в баскетбольном класико

В игре регулярного чемпионата Испании "Реал" в родных стенах оказался сильнее "Барселоны" – 76:75 (23:23, 24:13, 15:21, 14:18). Самыми результативными игроками встречи стали защитник столичной команды Серхио Льюль и форвард каталонцев Стратос Перпероглу, набравшие по 16 очков. Именно бросок Льюля с сиреной принес мадридцам победу.

После этой игры "Реал" занимает второе место в регулярном чемпионате, а "Барселона" располагается на шестой строчке.