"Реал" переиграл "Барселону" в баскетбольном класико

В игре регулярного чемпионата Испании "Реал" в родных стенах оказался сильнее "Барселоны" – 76:75 (23:23, 24:13, 15:21, 14:18). Самыми результативными игроками встречи стали защитник столичной команды Серхио Льюль и форвард каталонцев Стратос Перпероглу, набравшие по 16 очков. Именно бросок Льюля с сиреной принес мадридцам победу.
После этой игры "Реал" занимает второе место в регулярном чемпионате, а "Барселона" располагается на шестой строчке.
SERGIO LLULL!!!!!– ❤CR7❤REAL MADRID❤ (@RebbeCR7) 12 марта 2017 г.
THE BEEEESSST!!!!!!!!!!
🙌🏀 pic.twitter.com/xooON2ljun