Путин поблагодарил Машкова за "Движение вверх"

Президент России Владимир Путин поблагодарил Владимира Машкова за фильм "Движение вверх". В фильме о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972 Машков сыграл главную роль - тренера команды Владимира Гаранжина (фамилия реального специалиста - Кондрашин).

- Вам спасибо большое за фильм, - обратился Путин к Машкову.

- Мы не знали, что вы сходили, - ответил артист.

- Я никуда не ходил. Я флешку включил, я тоже современный, флешку могу включить...

- Уже украли? - со смехом спросил Машков.

- Не, не украли, дали посмотреть. Дали посмотреть. Почему сразу украли? - парировал Президент.

"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. По сборам в России он вышел на второе место и уступает лишь "Аватару" Джеймса Кэмерона.