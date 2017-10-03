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11:46 | Баскетбол

Полиция не позволила Хави Фернандесу проголосовать на референдуме в Каталонии и вынесла его с избирательного участка


Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави Фернандес не смог проголосовать на референдуме о независимости Каталонии от Испании. Как сообщает Marca, он был вынесен с избирательного участка в провинции Жирона гражданской гвардией, хотя Фернандес хотел проголосовать против независимости.

Моя фамилия Фернандес, мой отец из Галисии, а мать из Кантабрии, я провожу лето в Хихоне и в Кантабрии, у меня 52 матча за национальную сборную Испании. Я люблю Испанию, поэтому я не хочу ее разделения, но политики ничего не понимают в сложившейся ситуации, - цитирует издание Фернандеса.

Отмечается, что на этом же избирательном участке должен был голосовать глава Каталонии Карлос Пучдемон. Он тоже не смог этого сделать, так как гражданская гвардия заблокировала здание.

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