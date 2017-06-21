Подтвержден приговор о содействии в хищении 44 миллионов рублей у РФБ

Мосгорсуд оставил в силе приговор бухгалтеру Елене Силиной в деле о хищении почти 44 миллионов рублей у РФБ, сообщает "Р-Спорт". Силина ранее получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении. Приговор Чертановского суда Москвы оставлен без изменения.

По версии следствия, экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, при пособничестве Силиной похитили средства РФБ.

По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом – Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.