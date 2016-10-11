Павел Коробков: "Надеюсь, выйду на площадку в декабре"

25-летний центровой ЦСКА и сборной России Павел Коробков, восстанавливающийся после травмы, подчеркнул в интервью "Известиям", что рассчитывает вернуться на паркет в декабре. В конце июля 2016 года игрок перенес повторную операцию на колене и выбыл из строя на неопределенный срок. Летом Коробков не смог помочь национальной команде в квалификации чемпионата Европы. Кроме того, во время медицинского осмотра у игрока были выявлены проблемы кардиологического характера.

– Как вы себя чувствуете, когда сможете приступить к тренировкам? – вопрос Коробкову.

– Колено по-прежнему меня немного беспокоит. Сейчас я прохожу процесс реабилитации, выполняю программу, составленную врачом, который меня оперировал. Все идет по плану. Надеюсь, что уже в ноябре я приступлю к полноценным тренировкам, а в декабре смогу выйти на площадку.

– Эксперты отмечают, что защитить титул чемпиона Евролиги будет не так просто. На ваш взгляд, кто будет главным конкурентом ЦСКА в еврокубках?

– Соперники все те же, что и в прошлом году, плюс к ним добавится "Маккаби". Израильский клуб серьезно усилил свой состав и может претендовать на многое. Интересно будет понаблюдать за возвращением Дэвида Блатта в европейский баскетбол.

– Какие задачи вы поставили перед собой на этот сезон?

– Прогрессировать, заслужить еще больше игрового времени, помочь команде выиграть все турниры, в которых мы будем принимать участие, и избежать травм. В последний год они меня просто замучили.