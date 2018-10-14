Павел Колобков: "Смерть Бауманна стала настоящим шоком"

Министр спорта России Павел Колобков выразил соболезнования по поводу смерти генерального секретаря ФИБА Патрика Бауманна. Швейцарец скончался на 52-м году жизни.

– Это стало неожиданностью для всех нас, настоящим шоком, – сказал Колобков. – Мы были знакомы лично, совместно работали над проведением в России ряда международных турниров по баскетболу, взаимодействовали по вопросам развития летних видов спорта. Патрика Бауманна всегда отличали активная жизненная позиция, взвешенность решений и невероятная преданность спорту. Это действительно большая утрата для всего спортивного сообщества.