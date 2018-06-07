Пашутин стал главным тренером итальянского клуба "Канту"

Евгений Пашутин возглавил итальянский баскетбольный клуб "Канту". 49-летний россиянин в мае расторг контракт с саратовским "Автодором".

- Нашей целью было найти талантливого тренера с международным опытом, - заявила президент клуба Ирина Герасименко в интервью пресс-службе. - Подписание Пашутина полностью соответствует нашим пожеланиям. Он является очень грамотным тренером, который умеет побеждать в Европе. Его знания помогут клубу не только на баскетбольной площадке.



Пашутин возглавлял "Автодор" с середины ноября 2017 года. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 5-е место. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ "Автодор" уступил санкт-петербургскому "Зениту" в серии до трех побед со счетом 0-3, завершив сезон на 6-м месте.