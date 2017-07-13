"Парма" подписала контракт с игроком фарм-клуба "Торонто Рэпторс"

Баскетбольный клуб "Парма" подписал контракт с двумя новичками, информирует пресс-служба клуба. 23-летний американский защитник Коди Миллер-МакИнтайер подписал контракт на один год. Предыдущий сезон игрок провел в чемпионате Бельгии за команду "Лейвен Бирс", где провел 34 игры, набирая в среднем 17.2 очка за игру и раздавая 5.7 результативных передач. Миллер-МакИнтайер также имеет опыт выступления за университет Вэйк Форест.

Также состав команды пополнил Яник Морейра. 25-летний игрок сборный Англолы имеет опыт выступления за клуб "Рэпторс 905", с которым выиграл чемпионат. В Лиге развития НБА Яник набирал в среднем по 8.1 очка и собирал по 6.2 подбора в среднем за игру.