10:49 | БАСКЕТБОЛ

"Панатинаикос" изъял из обращения игровой номер Диамантидиса

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"Панатинаикос" провел торжественную церемонию прощания с разыгрывающим Димитрисом Диамантидисом, который завершил карьеру в прошлом сезоне. Церемония состоялась во время выставочного матча с ЦСКА. Игра была остановлена за 13 секунд до конца первой половины, и Диамантидис в последний раз вышел на площадку родного клуба. Также "Панатинаикос" изъял из обращения номер 13, который принадлежал Диаматидису. Он выступал за "Панатинаикос" с 2004 года, выиграл за это время три титула в Евролиге, побеждал на чемпионате Европы и был вице-чемпионом мира.

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