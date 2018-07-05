Овечкин и Кириленко открыли общественную баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в Инстаграме сообщил, что он и президент РФБ Андрей Кириленко приняли участие в церемонии открытия общественной баскетбольной площадки в Санкт-Петербурге. По словам действующего обладателя Кубка Стэнли, до конца года в регионах России будут открыты еще пять площадок.

- Спорт – это целая жизнь, наполненная эмоциями и бесценным опытом. И я уверен, что шанс на такую жизнь должен быть у каждого, – написал Овечкин. – В нашей стране множество талантливых ребят, но не у всех из них есть возможность проявить себя. Именно поэтому я был так рад, что благотворительный фонд "Кириленко – детям" и мы открыли в Санкт-Петербурге общественную баскетбольную площадку! Для юных спортсменов это отличная возможность заниматься любимым делом, а для нас – поддержать будущих чемпионов.

И это только начало: до конца года откроем еще пять баскетбольных площадок в разных регионах России. Это отличная новость, и я желаю им успеха в этом благородном начинании!