Отелло Хантер: "В Москве нравится все: люди, еда, достопримечательности"

Центровой ЦСКА Отелло Хантер заявил, что его все нравится в столице России. Баскетболист, выступавший в "Атланте", "Реале", "Монтепаски" и "Олимпиакосе", перешел в ЦСКА летом прошлого года.

– Москва уже практически стала частью меня. Мне здесь нравится все: люди, еда, достопримечательности, – цитируют "Известия" Хантера. – Морозная погода мне тоже не в новинку. Я прекрасно себя чувствую в такое время года. Россия всегда была местом, где я хотел побывать и, возможно, прожить какое-то время.

– Узнают ли вас фанаты в Москве?

– Редко. В основном узнают дети – наши самые юные болельщики.