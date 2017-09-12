От мала до велика. В Ногинске прошел Кубок Давида Берлина

В минувшую субботу в Ногинске прошли финальные матчи Кубка Давида Берлина по стритболу, в котором приняли участие почти 150 тысяч жителей Подмосковья.

Самые массовые в стране соревнования на призы патриарха отечественного баскетбола проводятся в Московской области при поддержке регионального правительства уже не первый год.

– Турнир, кстати, раньше назывался "Кубок губернатора Московской области", – вспоминает Берлин. – Просто в какой-то момент о нем забыли и перестали проводить. Ситуация изменилась, когда кресло губернатора занял Андрей Воробьев. Он проявил к Кубку большой интерес и сделал так, чтобы он вновь проводился. Благодаря ему и областному Министерству спорта мы возродили масштабные стритбольные соревнования. Идея-то отличная: затраты на обустройство площадки минимальные, а молодежь без дела не сидит, школьники и студенты все лето играют на открытом воздухе.

Областное правительство закупило для подмосковных городов более 500 стоек, десятки тысяч мячей. Ребята и взрослые стали играть в баскетбол на улице. Соревнования стали массовыми и проводятся в шести возрастных группах среди мужчин и женщин, плюс семейные команды, а принимают в них участие спортсмены от 9 до 70 лет.

В нынешнем году в стритбол в Московской области по традиции сыграли несколько сот тысяч человек. Первый этап прошел во всех муниципальных образованиях региона с мая по сентябрь. Боролись за победу в каждом дворе: класс на класс, школа на школу, напряженные баталии проходили в летних лагерях, в воинских частях. Ну а апогеем турнира стал субботний финал в Ногинске, в котором приняли участие 369 сильнейших команд, которые на 16 площадках мерились силами с раннего утра и до восьми вечера.

– Подмосковный регион стал своеобразной Меккой стритбола, – говорит Давид Яковлевич. – И еще отдельно хочу сказать о программе губернатора, по которой в городах Подмосковья построено 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, десятки тысяч жителей области занимаются спортом в отличных условиях.

– Давид Берлин – легенда подмосковного, российского и мирового спорта, – уверен генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов. – И, не случайно соревнования, которые названы в его честь, сегодня являются сам массовым стритбольным турниром в регионе. Особенно радует, что в нем ежегодно принимают участие сотни тысяч жителей Подмосковья. Это и есть основа массового спорта, к развитию которого нас призывает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Давид Яковлевич внес весомый вклад в развитие нашего замечательного вида спорта, и он по-прежнему продолжает заниматься любимым делом. Без малого семьдесят лет он руководит ногинским "Спартаком", и такой преданности можно только позавидовать. Именно на таких великих людях держится наш регион.

Помимо розыгрыша самого кубка, для всех гостей и участников соревнований в Ногинске была организована интерактивная и развлекательная программа, показательные выступления артистов, танцевальных коллективов, шоу баскетбольных фристайлеров, BMX Flat, выступление музыкальных кавер-групп. Ни один игрок не вернулся из Ногинска без призов и подарков.

– Уличный баскетбол – это всегда драйв! Это то, что привлекает молодежь и сплачивает их под общим знаменем спорта. Оценив свои силы на любительском уровне, кто-то из этих ребят загорится и пойдет дальше. Может, уже сейчас здесь играют будущие звезды национальной сборной, а это и есть один из приоритетов работы министерства, – отметил министр спорта Московской области Роман Терюшков. (Дмитрий СОМОВ)