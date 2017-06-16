Оноков стал советником председателя правления "Зенита"

"Зенит" объявил о назначении Игоря Онокова на должность советника председателя правления клуба. На этом посту он сменил Ольгу Антонову.

Сообщается, что спортивный директор команды Андрей Спиридонов также покинул команду.

– Сине-бело-голубые приветствуют Игоря Онокова и желают новых побед баскетбольного "Зенита" на внутренней и европейской аренах, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ, где проиграл "Химкам" (счет в серии 2-3). В Кубке Европы "Зенит" добрался до четвертьфинала и уступил "Локомотиву" (0-2).