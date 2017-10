Олимпийская чемпионка из НБА рассказала о домогательствах со стороны родственника, когда ей было 9 лет

Форвард клуба НБА "Сиэтл Шторм", олимпийская чемпионка-2016 и чемпионка мира-2014 Брианна Стюарт опубликовала колонку на сайте The Players Tribune под названием Me Too. Так называется флешмоб, в рамках которого девушки рассказывают о том, как стали жертвами сексуальных домогательств. Началось оно после публикации итогов расследования в отношении кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Стюарт призналась, что, начиная с того времени, когда ей было 9 лет, ее домогался один из родственников, у которого она периодически ночевала. Он приходил к ней ночью и "трогал" девушку, в том числе в интимных местах.

По словам спортсменки, ей было стыдно признаваться в этом родителям. Она набралась храбрости лишь в 11 лет, рассказав все маме. После этого родители отвели Стюарт в полицейский участок, где она написала заявление. Полиция задержала родственника на специально созванном семейном ужине. На допросе он полностью признал свою вину и был осужден.

Стюарт четыре сезона подряд становилась чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды "Коннектикут Хаскис". Ее признавали самым выдающимся игроком этого турнира (2013—2016). Данный результат никто не показывал как в мужском, так и в женском студенческом баскетболе.

В 2014 году она выиграла приз "Джеймса Нейсмита", а в 2015 и 2016 годах кроме него также становилась лауреатом "Маргарет Уэйд Трофи" и награды "Джона Вудена", став обладательницей трех главных призов женского студенческого баскетбола в одном отдельно взятом сезоне. В составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года и Олимпийские игры 2016 года.

